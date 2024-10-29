Джонни Депп и Пенелопа Крус сыграют в новом фильме режиссёра «Нового Человека-паука»

По данным издания Deadline, Джонни Депп и Пенелопа Крус сыграют главные роли в новом фильме Марка Уэбба, снявшего дилогию «Новый Человек-паук» с Эндрю Гарфилдом.

Мощный актёрский дуэт сыграет в ленте Day Drinker. Её сюжет расскажет про бармена круизного лайнера, который встречает таинственного пьяницу. В итоге оба оказываются втянуты в криминальную историю, которая объединяет ранее незнакомых людей.

Этот проект станет четвёртым совместным фильмом Крус и Деппа после лент «Кокаин», «Пираты Карибского моря: На странных берегах» и «Убийство в Восточном экспрессе».

У картины пока что нет даже примерной даты выхода.