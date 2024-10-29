Жители России активно переходят на отечественные почтовые сервисы

По данным Yota, которые компания представила изданию «Газета.Ru», за прошедший год число пользователей российских почтовых сервисов увеличилось в два раза. Отмечается, что трафик сервисов вырос на 50%, но в то же время рост аудитории иностранных аналогов составил всего 17%.

Самым популярным почтовым сервисом остаётся Gmail от Google, который нарастил 19% пользователей, но их активность снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом. Второе место в топе занимает «Яндекс Почта», аудитория которой выросла на треть, а активность на 10%.

Падение популярности иностранных почтовых сервисов можно объяснить предстоящим запретом на использование зарубежной почты для регистрации на российских сайтах, который вступит в силу с 2025 года.