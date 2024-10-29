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Провальный фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» принёс Marvel $ 88 тыс. прибыли

Провальный фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания» принёс Marvel $ 88 тыс. прибыли
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Помните провальный фильм «Человек-муравей и Оса: Квантомания»? Несмотря на то что он провалился в прокате, а также был холодно принят критиками и зрителями, лента смогла принести около $ 88 тыс. Об этом сообщили журналисты Forbes.

Фильм дебютировал в феврале прошлого 2023-го и собрал всего $ 476 млн, согласно сайту Box Office Mojo. Обычно студии получают около 50% от кассовых сборов, а это значит, что Disney получила около $ 238 млн, что на $ 92 млн меньше, чем чистые расходы компании на производство фильма.

Триквел «Человека-муравья» не вышел в официальный прокат России, поскольку Disney приостановила свою деятельность в стране.

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