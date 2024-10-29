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Комедийный сериал «Макрон» с Мариной Александровой стартует 11 ноября

Комедийный сериал «Макрон» с Мариной Александровой стартует 11 ноября
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ТНТ объявил дату премьера комедийного сериала «Макрон». Главные роли в шоу сыграли Алексей Лукин и Марина Александрова.

Сюжет «Макрона» расскажет о романтических отношениях молодого парня Андрея и взрослой женщины Вики, а также о том, как их любовь может стать причиной ссор с родными и непринятия в семье.

Фото со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Также в шоу снялись Ольга Медынич, Михаил Трухин, Александр Робак, Дарья Пицик Ольга Хохлова, Байбулат Батуллин, Игорь Хрипунов, Поля Полякова и другие. Пилот проекта, снятый в 2022 году, вошёл в конкурсную программу фестиваля первых серий «Пилот» в Иванове и получил приз за «Лучший актёрский ансамбль».

Режиссёром пилота был Борис Дергачёв, а сезон «Макрона» сняла креативный продюсер и сценарист сериалов «Сладкая жизнь» и «Соседка» Ирина Аркадьева.

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