Съёмки фильма «Маша и медведи» со звездой «Папиных дочек» завершены

Компания «Наше кино» объявила о завершении съёмочного периода фильма «Маша и медведи». Производство продлилось около трёх месяцев — съёмки стартовали 30 июля в Московской области. В прокат семейная картина выйдет 28 августа 2025 года.

«Маша и медведи» расскажет историю 14-летней девочки Маши, спасающей своего заколдованного брата Ваню. Чтобы превратить его из козлёнка обратно в человека, героине предстоит объединить свои усилия с тремя сказочными медведями — их создадут с помощью компьютерной графики.

Режиссёром «Маши и медведей» станет Антонина Руже, работавшая над лентой «Самый Новый год!». Главную роль исполнит Виталия Корниенко («Мажор», «Вампиры средней полосы», новые «Папины дочки»).