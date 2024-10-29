Игроки массово скупают Call of Duty: Black Ops 6 в Steam

Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 22 по 29 октября. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.

Абсолютным лидером в этот раз стала Call of Duty: Black Ops 6. Шутер от студии Treyarch обошёл в том числе мегапопулярную Counter-Strike 2, чья выручка основывается на внутриигровых покупках. На втором месте оказался знаменитый симулятор постройки производственных цепочек Factorio, тройку замкнуло дополнение для проекта — Factorio: Space Age.

В десятку чарта также вошли EA Sports FC 25, Forza Horizon 4 и сетевой карточный симулятор Liar's Bar.

Чарт Steam с 22 по 29 октября