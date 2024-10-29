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Игроки массово скупают Call of Duty: Black Ops 6 в Steam

Игроки массово скупают Call of Duty: Black Ops 6 в Steam
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Сервис Steam DB опубликовал свежие данные о чартах продаж Steam с 22 по 29 октября. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по проданным копиям.

Абсолютным лидером в этот раз стала Call of Duty: Black Ops 6. Шутер от студии Treyarch обошёл в том числе мегапопулярную Counter-Strike 2, чья выручка основывается на внутриигровых покупках. На втором месте оказался знаменитый симулятор постройки производственных цепочек Factorio, тройку замкнуло дополнение для проекта — Factorio: Space Age.

В десятку чарта также вошли EA Sports FC 25, Forza Horizon 4 и сетевой карточный симулятор Liar's Bar.

Чарт Steam с 22 по 29 октября

  1. Call of Duty: Black Ops 6.
  2. Factorio.
  3. Factorio: Space Age.
  4. Steam Deck.
  5. Liar's Bar.
  6. EA Sports FC 25.
  7. Hogwarts Legacy.
  8. Forza Horizon 4.
  9. Dragon Ball: Sparking! ZERO.
  10. Rivals of Aether 2.
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