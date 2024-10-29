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Роберт Дауни-младший запретил Голливуду использовать его цифровой образ после смерти

Роберт Дауни-младший запретил Голливуду использовать его цифровой образ после смерти
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Американский актёр Роберт Дауни-младший высказался о потенциальной продаже прав на свою цифровую копию после смерти. Звезда фильмов Marvel и «Оппенгеймера» выступил категорически против своего оцифровывания и последующего использования в фильмах и сериалах.

Актёр заявил, что готов засудить любую кинокомпанию, которая хотя бы попробует использовать его цифровой образ. А после смерти этим займётся юридическая контора, которая будет следить за неприкосновенностью его образа.

Как я отношусь к оцифровыванию актёров? Я переживаю по этому поводу минимально, потому что у меня есть реальная эмоциональная жизнь, в которой для этого мало места. Что касается Marvel, то все решения в ней принимают три-четыре человека, и они никогда так не поступят со мной. Что касается будущего, то я намерен подать в суд на всех руководителей, которые захотят использовать мою копию. Даже после моей смерти этим вопросом займётся моя юридическая контора.

Использование цифровых образов в Голливуде становится всё более популярным методом работы. Так, этот способ используют в том числе для омолаживания героев на экране — как в «Индиане Джонсе и колесе судьбы» с Харрисоном Фордом, а также в грядущем «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом. Киностудии используют не только внешность, но и голоса некоторых усопших актёров, не планируя отказываться от подобных практик.

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