Дженнифер Энистон опубликовала фото с Мэттью Перри в годовщину его смерти

Американская актриса Дженнифер Энистон опубликовала новый пост в своих соцсетях. Он полностью посвящён её бывшему коллеге — скончавшемуся год назад актёру Мэттью Перри.
Женщина выложила три совместные с актёром фотографии. Судя по всему, они были сделаны ещё в 1990-х, когда шло активное производство сериала «Друзья». Вместе с изображениями актриса добавила короткое сообщение: «1 год».
Фото: Соцсети Дженнифер Энистон
Фото: Соцсети Дженнифер Энистон
Фото: Соцсети Дженнифер Энистон
Звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года, утонув в джакузи из-за внезапного отказа сердца. Позже выяснилось, что лечащий врач актёра с помощью посредника поставлял ему запрещённые вещества, он уже признал свою вину.