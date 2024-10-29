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Дженнифер Энистон опубликовала фото с Мэттью Перри в годовщину его смерти

Дженнифер Энистон опубликовала фото с Мэттью Перри в годовщину его смерти
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Американская актриса Дженнифер Энистон опубликовала новый пост в своих соцсетях. Он полностью посвящён её бывшему коллеге — скончавшемуся год назад актёру Мэттью Перри.

Женщина выложила три совместные с актёром фотографии. Судя по всему, они были сделаны ещё в 1990-х, когда шло активное производство сериала «Друзья». Вместе с изображениями актриса добавила короткое сообщение: «1 год».

Фото: Соцсети Дженнифер Энистон

Фото: Соцсети Дженнифер Энистон

Фото: Соцсети Дженнифер Энистон

Звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался 29 октября 2023 года, утонув в джакузи из-за внезапного отказа сердца. Позже выяснилось, что лечащий врач актёра с помощью посредника поставлял ему запрещённые вещества, он уже признал свою вину.

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