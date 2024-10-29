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В России растёт спрос на игровые консоли — в лидерах PS5 и Xbox Series

В России растёт спрос на игровые консоли — в лидерах PS5 и Xbox Series
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Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» поделилась статистикой о продажах игровых консолей в России в период с января по сентябрь. Общие продажи устройств превысили 1,02 млн штук на общую сумму в 22,3 млрд рублей.

В ритейлере отметили, что спрос на консоли в России только растёт. Так, за аналогичный период 2023 года россияне приобрели около 850 тыс. приставок. Абсолютным лидером здесь остаётся PlayStation — продажи PS5 составляют около 70% российского рынка в денежном выражении. Xbox занимает около 9,7% рынка, далее идут Steam Deck (7,5%) и Nintendo Switch (5,1%).

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что значительную часть российского рынка консолей занимают ретроустройства: с января по сентябрь было продано 433 тыс. подобных гаджетов. В ритейлере ожидают, что спрос на приставки ещё вырастет после появления на прилавках PlayStation 5 Pro.

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