Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Исторический детективный сериал «Плевако» с Сергеем Безруковым — трейлер и дата выхода, где смотреть

Исторический детектив «Плевако» с Безруковым в главной роли выйдет 7 ноября — трейлер
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр PREMIER выпустил новый трейлер и подтвердил дату релиза детективного сериала «Плевако». Премьера проекта состоится в онлайне 7 ноября, а чуть позже его смогут посмотреть телезрители в эфире НТВ.

Сериал основан на реальных событиях вокруг известного адвоката и юриста Фёдора Плевако, жившего во второй половине XIX века. Во время расследований он пользовался нестандартными методами, участвуя в кулачных боях и вклиниваясь в жизнь криминальных районов.

Видео доступно на YouTube-канале PREMIER. Права на видео принадлежат PREMIER.

Главную роль в сериале «Плевако» исполнит Сергей Безруков. В съёмках также приняли участие Николай Шрайбер («Триггер», «Вампиры средней полосы»), Ольга Лерман («Поехавшая»), Даниил Воробьёв («Гром. Трудное детство», «Конец света»).

Материалы по теме
Съёмки фильма «Маша и медведи» со звездой «Папиных дочек» завершены
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android