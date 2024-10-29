Исторический детектив «Плевако» с Безруковым в главной роли выйдет 7 ноября — трейлер

Онлайн-кинотеатр PREMIER выпустил новый трейлер и подтвердил дату релиза детективного сериала «Плевако». Премьера проекта состоится в онлайне 7 ноября, а чуть позже его смогут посмотреть телезрители в эфире НТВ.

Сериал основан на реальных событиях вокруг известного адвоката и юриста Фёдора Плевако, жившего во второй половине XIX века. Во время расследований он пользовался нестандартными методами, участвуя в кулачных боях и вклиниваясь в жизнь криминальных районов.

Видео доступно на YouTube-канале PREMIER. Права на видео принадлежат PREMIER.

Главную роль в сериале «Плевако» исполнит Сергей Безруков. В съёмках также приняли участие Николай Шрайбер («Триггер», «Вампиры средней полосы»), Ольга Лерман («Поехавшая»), Даниил Воробьёв («Гром. Трудное детство», «Конец света»).