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Первый трейлер боевика «Миссия невыполнима 8» выйдет 11 ноября

Первый трейлер боевика «Миссия невыполнима 8» выйдет 11 ноября
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Создатели фильма «Миссия невыполнима 8» выпустят трейлер уже совсем скоро, 11 ноября, — как и предполагалось, первые кадры зрители смогут увидеть до релиза «Гладиатора 2».

Напомним, новая часть боевика с Томом Крузом выйдет 23 мая 2025 года. Изначально премьеру планировали провести этим летом, но производство продолжения «Смертельной расплаты» затянулось — продюсеры делают большую ставку на проект. По данным инсайдеров, бюджет фильма уже превысил отметку в $ 300 млн.

Ранее стало известно, что к съёмках «Миссии невыполнима 8» присоединились звезда «Разделения» Трэмелл Тиллман, а также ещё несколько новых актёров.

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