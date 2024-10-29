Фильм «Буратино» с Бондарчуком выйдет на новогодних праздниках в начале 2026 года

Съёмки новой адаптации известной сказки «Буратино» планируют завершить до конца года, а премьера картины в кино намечена на начало 2026 года — по информации ТАСС, фильм покажут на новогодних праздниках.

Бо́льшая часть картины уже отснята, остаётся только работа над сценами в «Стране дураков» с участием лисы Алисы (её играет Виктория Исакова) и кота Базилио (Александр Петров). В 2025 году создателям предстоит работать над графикой и монтажом.

Главную роль в новом «Буратино» сыграет Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые», «Лёд 2», «Мажор») — деревянного человечка сделают с помощью компьютерной графики на основе мимики и характера актрисы. Роль Папы Карло исполнит Александр Яценко («Тихий Дон», «Фишер»), а Фёдору Бондарчуку доверили роль Карабаса-Барабаса.