Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Буратино» с Бондарчуком выйдет на новогодних праздниках в начале 2026 года

Фильм «Буратино» с Бондарчуком выйдет на новогодних праздниках в начале 2026 года
Аудио-версия:
Комментарии

Съёмки новой адаптации известной сказки «Буратино» планируют завершить до конца года, а премьера картины в кино намечена на начало 2026 года — по информации ТАСС, фильм покажут на новогодних праздниках.

Бо́льшая часть картины уже отснята, остаётся только работа над сценами в «Стране дураков» с участием лисы Алисы (её играет Виктория Исакова) и кота Базилио (Александр Петров). В 2025 году создателям предстоит работать над графикой и монтажом.

Главную роль в новом «Буратино» сыграет Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые», «Лёд 2», «Мажор») — деревянного человечка сделают с помощью компьютерной графики на основе мимики и характера актрисы. Роль Папы Карло исполнит Александр Яценко («Тихий Дон», «Фишер»), а Фёдору Бондарчуку доверили роль Карабаса-Барабаса.

Материалы по теме
Звезда «Приключений Буратино» уверена в провале нового фильма про героя
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android