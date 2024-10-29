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Российская фантастическая RPG «Сатурн» бесплатно вышла в VK Play — релиз в Steam отложен

Российская фантастическая RPG «Сатурн» бесплатно вышла в VK Play — релиз в Steam отложен
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Российская студия Ninsar.Games сообщила о релизе своей научно-фантастической ролевой игры «Сатурн». RPG уже доступна бесплатно в VK Play и на сайте разработчиков, релиз в Steam состоится чуть позже из-за задержки с модерацией.

Сюжет «Сатурна» развивается в 2062 году вокруг неожиданной угрозы из космоса. Выяснить разгадку в ходе детективного расследования предстоит российскому учёному Акиму Ковалёву.

Видео доступно на YouTube-канале Ninsar.Games. Права на видео принадлежат Ninsar.Games.

Авторы отмечают, что благодаря поддержке Института развития интернета (ИРИ) в игре нет рекламы и микротранзакций — игра полностью бесплатна, хотя в VK Play можно купить саундтрек проекта за 300 рублей. В ближайшие дни разработчики пообещали выпустить дорожную карту с анонсом русской озвучки и нового контента.

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