Российская фантастическая RPG «Сатурн» бесплатно вышла в VK Play — релиз в Steam отложен

Российская студия Ninsar.Games сообщила о релизе своей научно-фантастической ролевой игры «Сатурн». RPG уже доступна бесплатно в VK Play и на сайте разработчиков, релиз в Steam состоится чуть позже из-за задержки с модерацией.

Сюжет «Сатурна» развивается в 2062 году вокруг неожиданной угрозы из космоса. Выяснить разгадку в ходе детективного расследования предстоит российскому учёному Акиму Ковалёву.

Видео доступно на YouTube-канале Ninsar.Games. Права на видео принадлежат Ninsar.Games.

Авторы отмечают, что благодаря поддержке Института развития интернета (ИРИ) в игре нет рекламы и микротранзакций — игра полностью бесплатна, хотя в VK Play можно купить саундтрек проекта за 300 рублей. В ближайшие дни разработчики пообещали выпустить дорожную карту с анонсом русской озвучки и нового контента.