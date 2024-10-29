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Первый канал делает вселенную по «Машине желаний» Стругацких — туда войдут игры и сериалы

Первый канал делает вселенную по «Машине желаний» Стругацких — туда войдут игры и сериалы
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Первый канал и кинокомпания «Марс Медиа» приступили к разработке медиавселенной по киноповести «Машина желаний» писателей Аркадия и Бориса Стругацких, которую они написали для фильма «Сталкер».

По франшизе планируют снимать сериалы и полнометражные фильмы, а также делать видеоигры. Все проекты будут объединены персонажами и цивилизацией, которая сформировалась после визита пришельцев.

Конкретных деталей пока нет — в пресс-службе вещателя подчёркивают, что на данный момент вселенная находится на стадии предпродакшена. Продюсерами выступят глава Первого канала Константин Эрнст, а также Рубен Дишдишян и Сергей Титинков.

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