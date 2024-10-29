Российская PARIVISION разделила очки с Xtreme Gaming на DreamLeague S24 по «Доте»

Российская PARIVISION завершила четвёртую серию в рамках групповой стадии топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

Третий игровой день для команды из России начался с матча против китайской Xtreme Gaming. Несмотря на поражение в рамках первой карты, PARIVISION удалось с новыми силами вернуться во второй игре и разгромить оппонента, сравняв счёт в противостоянии.

Результаты PARIVISION в группе DL S24 по «Доте»:

PARIVISION (Россия) — AVULUS (Европа) — 2:0;

— AVULUS (Европа) — 2:0; PARIVISION (Россия) — Nouns Esports (Северная Америка) — 2:0;

— Nouns Esports (Северная Америка) — 2:0; PARIVISION (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1;

— Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1; PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 1:1.

Следующим оппонентом команды Андрея Dukalis Куропаткина станет российская BetBoom Team. Дерби состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках чемпионата 16 участников разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.