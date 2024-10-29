Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Убрали лишнее и занудное»: «Смута» получит патч с новой озвучкой и улучшенными квестами

«Убрали лишнее и занудное»: «Смута» получит патч с новой озвучкой и улучшенными квестами
Комментарии

Студия Cyberia Nova сообщила подробности о следующем большом обновлении ролевой игры «Смута» — новый патч будет приурочен к Дню народного единства и выйдет в понедельник, 4 ноября.

Разработчики обновили озвучку персонажей, а также улучшили систему заданий.

Мы уделили внимание сюжетам квестов: убрали лишнее и занудное. Событийный ряд станет теперь более логичным. Улучшения затронули и диалоги, включая корректуру субтитров.

Ранее по вселенной «Смуты» представили мобильную игру «Зов сердца», которая выйдет осенью на Android и iOS. «Зов сердца» расскажет о новой героине, которая путешествует по России во время Смутного времени, встречаясь с героями этой эпохи.

Материалы по теме
Анонсирована «Смута. Зов сердца» — визуальная новелла по вселенной «Смуты»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android