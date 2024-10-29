«Убрали лишнее и занудное»: «Смута» получит патч с новой озвучкой и улучшенными квестами

Студия Cyberia Nova сообщила подробности о следующем большом обновлении ролевой игры «Смута» — новый патч будет приурочен к Дню народного единства и выйдет в понедельник, 4 ноября.

Разработчики обновили озвучку персонажей, а также улучшили систему заданий.

Мы уделили внимание сюжетам квестов: убрали лишнее и занудное. Событийный ряд станет теперь более логичным. Улучшения затронули и диалоги, включая корректуру субтитров.

Ранее по вселенной «Смуты» представили мобильную игру «Зов сердца», которая выйдет осенью на Android и iOS. «Зов сердца» расскажет о новой героине, которая путешествует по России во время Смутного времени, встречаясь с героями этой эпохи.