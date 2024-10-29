Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча BetBoom Team — Gaimin Gladiators на DreamLeague Season 24 (Дримлига по «Доте»)

BetBoom Team упустила победу в матче с Gaimin Gladiators на DreamLeague S24 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

Российский состав BetBoom Team провёл матч с европейским ростером Gaimin Gladiators на топ-турнире DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В открывающем матче третьего игрового дня групповой стадии DL S24 столкнулись BB Team и Gaimin Gladiators. Команда из России забрала первую карту и вела более 11 тыс. золота на второй, однако упустила преимущество и позволила «гладиаторам» сравнять счёт в серии.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Группа A
29 октября 2024, вторник. 13:55 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 1
Gaimin Gladiators

Результаты BetBoom Team в группе DL S24 по «Доте»:

  • BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1;
  • BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 0:2;
  • BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:0;
  • BetBoom Team (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1.

В следующей серии, которая начнётся уже сегодня, 29 октября, в 19:00 мск, команда Ивана Pure Москаленко встретится с российской PARIVISION.

Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Российская PARIVISION разделила очки с Xtreme Gaming на DreamLeague S24 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android