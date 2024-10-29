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BetBoom Team упустила победу в матче с Gaimin Gladiators на DreamLeague S24 по Dota 2

Российский состав BetBoom Team провёл матч с европейским ростером Gaimin Gladiators на топ-турнире DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В открывающем матче третьего игрового дня групповой стадии DL S24 столкнулись BB Team и Gaimin Gladiators. Команда из России забрала первую карту и вела более 11 тыс. золота на второй, однако упустила преимущество и позволила «гладиаторам» сравнять счёт в серии.

Результаты BetBoom Team в группе DL S24 по «Доте»:

BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1;

— Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1; BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 0:2;

— Xtreme Gaming (Китай) — 0:2; BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:0;

— Team Liquid (Швеция) — 2:0; BetBoom Team (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1.

В следующей серии, которая начнётся уже сегодня, 29 октября, в 19:00 мск, команда Ивана Pure Москаленко встретится с российской PARIVISION.

Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.