BetBoom Team упустила победу в матче с Gaimin Gladiators на DreamLeague S24 по Dota 2

Российский состав BetBoom Team провёл матч с европейским ростером Gaimin Gladiators на топ-турнире DreamLeague Season 24 по Dota 2.
В открывающем матче третьего игрового дня групповой стадии DL S24 столкнулись BB Team и Gaimin Gladiators. Команда из России забрала первую карту и вела более 11 тыс. золота на второй, однако упустила преимущество и позволила «гладиаторам» сравнять счёт в серии.
Результаты BetBoom Team в группе DL S24 по «Доте»:
- BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1;
- BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 0:2;
- BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:0;
- BetBoom Team (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1.
В следующей серии, которая начнётся уже сегодня, 29 октября, в 19:00 мск, команда Ивана Pure Москаленко встретится с российской PARIVISION.
Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.