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Дейв Батиста и Ченнинг Татум сыграют в фантастической комедии «Банда «Альфа»

Дейв Батиста и Ченнинг Татум сыграют в фантастической комедии «Банда «Альфа»
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В комедийном фильме «Банда «Альфа» с Кейт Бланшет сыграют ещё несколько известных актёров — об этом пишет издание Variety.

В актёрский состав фантастической ленты вошли Дейв Батиста («Стражи Галактики»), Стивен Ён («Грызня»), Зои Кравиц («Безумный Макс: Дорога ярости») и Ченнинг Татум («Шаг вперёд). Увидеть их в деле вместе зрители смогут не скоро — съёмки «Банды «Альфы» начнутся только весной 2025 года.

Фантастическая комедия расскажет о вторжении на Землю инопланетян. Изначально у них всё идёт по плану, пока они не подхватывают самую страшную из человеческих болезней — эмоции. Дата выхода ленты пока не раскрывается.

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