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Тренер Falcons по «Доте» попросил своих игроков не общаться с Nix — стример ответил

Тренер Falcons по «Доте» попросил своих игроков не общаться с Nix — стример ответил
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Тренер Team Falcons Кёртис Aui_2000 Линг рассказал, почему он запретил игрокам состава по Dota 2 публично взаимодействовать со стримером Александром Nix Левиным.

По словам наставника «соколов», просьба к игрокам команды по «Доте» не взаимодействовать с популярным российским контентмейкером поступила не от клуба, а от самого Кёртиса.

Как объяснил канадец, это связано с регулярными негативными высказываниями Левина в сторону керри коллектива Оливера skiter Лепко, а также с отдельными расистскими цитатами стримера по отношению к оффлейнеру Falcons Аммару ATF Ассафу.

Титулованный тренер не призывает наказывать Никса, однако не желает, чтобы его игроки открыто общались с человеком, который оскорбляет представителей Team Falcons.

Вскоре Александр ответил на публикацию Линга, попытавшись уличить канадца в манипуляции фактами. По мнению стримера, представители Falcons осуждают тех, кто негативно высказывается в сторону их игроков, при этом закрывая глаза на то, что их же игроки ведут себя ещё хуже.

Левин утверждает, что он не является расистом. Кроме этого, он отметил, что ему нет дела до санкций со стороны киберспортивного клуба.

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