Red Dead Redemption вышла на ПК — спустя 14 лет после релиза на PS3 и Xbox 360

29 октября 2024 года состоялся релиз игры Red Dead Redemption на ПК. Культовая адвенчура от Rockstar Games добралась до компьютеров спустя 14,5 года после выхода на консолях.

Изначально первая RDR была доступна на консолях PlayStation 3 и Xbox 360, позже получив обновления для следующих поколений приставок. В прошлом году экшен в сеттинге Америки начала XX века добрался до Nintendo Switch, и лишь сегодня его смогут опробовать ПК-геймеры.

Перед релизом на ПК игра получила несколько технических улучшений, в том числе поддержку разрешения 4К и частоту кадров 144 fps. Red Dead Redemption доступна в Steam и Epic Games Store, но в российском регионе игры нет.