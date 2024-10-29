Начинается топ-турнир BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 с призовым фондом $ 1 млн

30 октября стартует международный чемпионат BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В финальном турнире сезона от BLAST по CS2 столкнутся восемь команд, которые будут разделены на две группы. Групповой этап пройдёт в GSL-формате, откуда шесть коллективов выйдут в плей-офф, а худшие ростеры покинут соревнование. При этом первые места групп окажутся сразу во втором раунде основной стадии, а оставшиеся составы — в первом.

Все матчи чемпионата пройдут в формате «до двух побед». Исключением является лишь гранд-финал, где серия будет вестись до трёх выигранных карт.

Список участников BLAST Premier: World Final по CS2

Группа A:

Astralis (Дания);

FaZe Clan (Европа);

MOUZ (Европа);

Natus Vincere (Украина).

Группа B:

G2 Esports (Европа);

Team Liquid (Швеция);

Team Spirit (Россия) ;

; Team Vitality (Европа).

BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках ивента восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.