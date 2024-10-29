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Турнир BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2: участники, формат, даты проведения, призовой фонд

Начинается топ-турнир BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 с призовым фондом $ 1 млн
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30 октября стартует международный чемпионат BLAST Premier: World Final 2024 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В финальном турнире сезона от BLAST по CS2 столкнутся восемь команд, которые будут разделены на две группы. Групповой этап пройдёт в GSL-формате, откуда шесть коллективов выйдут в плей-офф, а худшие ростеры покинут соревнование. При этом первые места групп окажутся сразу во втором раунде основной стадии, а оставшиеся составы — в первом.

Все матчи чемпионата пройдут в формате «до двух побед». Исключением является лишь гранд-финал, где серия будет вестись до трёх выигранных карт.

Список участников BLAST Premier: World Final по CS2

Группа A:

  • Astralis (Дания);
  • FaZe Clan (Европа);
  • MOUZ (Европа);
  • Natus Vincere (Украина).

Группа B:

  • G2 Esports (Европа);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team Vitality (Европа).

BLAST Premier: World Final 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 30 октября по 3 ноября в Сентосе, Сингапур. В рамках ивента восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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