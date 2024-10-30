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Групповой этап. День 4. Стрим C
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Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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Расписание игр DreamLeague Season 24 по Dota 2 на 30 октября (Дримлига по Доте)

Расписание последнего дня групп DreamLeague Season 24 по Dota 2
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Сегодня, 30 октября, завершится групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках финального дня групп пройдут последние игры этапа. Если по итогам основных матчей останутся команды со спорными результатами, они столкнутся в переигровках.

Расписание матчей DL S24 по «Доте» на 30 октября, среда:

  • 14:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — Team Liquid (Швеция);
  • 14:00. Группа A, Nouns Esports (Северная Америка) — BetBoom Team (Россия);
  • 14:00. Группа A, Nigma Galaxy (Ливан) — PARIVISION (Россия);
  • 14:00. Группа A, AVULUS (Европа) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 16:30. Группа B, Team Spirit (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
  • 16:30. Группа B, Azure Ray (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 16:30. Группа B, Team Waska (Перу) — Talon Esports (Азия);
  • 16:30. Группа B, Tundra Esports (Европа) — ex-Monte (Украина);
  • 19:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 19:00. Группа A, PARIVISION (Россия) — Team Liquid (Швеция);
  • 19:00. Группа A, Nigma Galaxy (Ливан) — Nouns Esports (Северная Америка);
  • 19:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — AVULUS (Европа);
  • 21:30. Группа B, Azure Ray (Китай) — Tundra Esports (Европа);
  • 21:30. Группа B, Talon Esports (Азия) — Team Spirit (Россия);
  • 21:30. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Team Waska (Перу);
  • 21:30. Группа B, HEROIC (Южная Америка) — ex-Monte (Украина).

Онлайн-турнир DL S24 по «Доте» проходит в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.

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