Расписание последнего дня групп DreamLeague Season 24 по Dota 2

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Сегодня, 30 октября, завершится групповая стадия топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках финального дня групп пройдут последние игры этапа. Если по итогам основных матчей останутся команды со спорными результатами, они столкнутся в переигровках.

Расписание матчей DL S24 по «Доте» на 30 октября, среда:

14:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — Team Liquid (Швеция);

14:00. Группа A, Nouns Esports (Северная Америка) — BetBoom Team (Россия) ;

; 14:00. Группа A, Nigma Galaxy (Ливан) — PARIVISION (Россия) ;

; 14:00. Группа A, AVULUS (Европа) — Gaimin Gladiators (Европа);

16:30. Группа B, Team Spirit (Россия) — HEROIC (Южная Америка);

— HEROIC (Южная Америка); 16:30. Группа B, Azure Ray (Китай) — Team Falcons (Ближний Восток);

16:30. Группа B, Team Waska (Перу) — Talon Esports (Азия);

16:30. Группа B, Tundra Esports (Европа) — ex-Monte (Украина);

19:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — Gaimin Gladiators (Европа);

19:00. Группа A, PARIVISION (Россия) — Team Liquid (Швеция);

— Team Liquid (Швеция); 19:00. Группа A, Nigma Galaxy (Ливан) — Nouns Esports (Северная Америка);

19:00. Группа A, BetBoom Team (Россия) — AVULUS (Европа);

— AVULUS (Европа); 21:30. Группа B, Azure Ray (Китай) — Tundra Esports (Европа);

21:30. Группа B, Talon Esports (Азия) — Team Spirit (Россия) ;

; 21:30. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Team Waska (Перу);

21:30. Группа B, HEROIC (Южная Америка) — ex-Monte (Украина).

Онлайн-турнир DL S24 по «Доте» проходит в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.