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Авторы «Фантастических тварей» по книгам о Гарри Поттере не будут снимать новых фильмов

Авторы «Фантастических тварей» по книгам о Гарри Поттере не будут снимать новых фильмов
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Исполнитель роли Ньюта Саламандера в фильмах серии «Фантастические твари» Эдди Редмэйн с грустью подтвердил, что продюсеры не хотят снимать новые части этой франшизы.

Во время интервью Редмэйн признал, что вышедший в 2022 году «Тайны Дамблдора» был последним фильмом, когда зрители могли увидеть его персонажа.

Вероятно, это так — насколько я могу знать. Я имею ввиду, что об этом лучше знают Warner Bros. и Д.К.Роулинг, но насколько я знаю, это всё.

Всего по вселенной Гарри Поттера вышло три фильма серии «Фантастические твари». Изначально планировалось пять частей, но каждая следующая собирала в прокате всё меньше денег — вероятно, продюсеры сочли продолжение такой дорогой серии неоправданным.

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