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Team Spirit сыграла вничью с Tudnra Esports на DreamLeague S24 по «Доте»

Российский ростер Team Spirit по Dota 2 начал третий игровой день в рамках топ-турнира DreamLeague Season 24 с ничьей.

В первом матче третьего дня групп «драконы» сражались с европейской Tundra Esports. Проиграв первую карту из-за одной ошибки, Team Spirit всё же смогла реализовать своё преимущество во второй игре. Серия завершилась со счётом 1-1.

Результаты Team Spirit в группе DL S24 по «Доте»:

Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу) — 1-1;

— Team Waska (Перу) — 1-1; Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 0-2;

— Team Falcons (Ближний Восток) — 0-2; Team Spirit (Россия) — ex-Monte (Украина) — 2-0;

— ex-Monte (Украина) — 2-0; Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 1-1.

В следующем противостоянии «спириты» будут бороться с китайской Azure Ray. Матч начнётся сегодня, 29 октября, в 21:30 мск.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.