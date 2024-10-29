Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 3. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча Team Spirit — Tundra Esports на DreamLeague Season 24 по Dota 2

Team Spirit сыграла вничью с Tudnra Esports на DreamLeague S24 по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский ростер Team Spirit по Dota 2 начал третий игровой день в рамках топ-турнира DreamLeague Season 24 с ничьей.

В первом матче третьего дня групп «драконы» сражались с европейской Tundra Esports. Проиграв первую карту из-за одной ошибки, Team Spirit всё же смогла реализовать своё преимущество во второй игре. Серия завершилась со счётом 1-1.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Группа B
29 октября 2024, вторник. 16:45 МСК
Tundra Esports
Окончен
1 : 1
Team Spirit

Результаты Team Spirit в группе DL S24 по «Доте»:

  • Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу) — 1-1;
  • Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 0-2;
  • Team Spirit (Россия) — ex-Monte (Украина) — 2-0;
  • Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 1-1.

В следующем противостоянии «спириты» будут бороться с китайской Azure Ray. Матч начнётся сегодня, 29 октября, в 21:30 мск.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.

Материалы по теме
Российская PARIVISION разделила очки с Xtreme Gaming на DreamLeague S24 по «Доте»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android