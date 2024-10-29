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Кристофер Ли «вернётся» к роли Сарумана во «Властелине колец» — актёр умер 10 лет назад

Кристофер Ли «вернётся» к роли Сарумана во «Властелине колец» — актёр умер 10 лет назад
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Сценаристка «Властелина Колец» и «Хоббита» Филиппа Бойенс рассказала, что Кристофер Ли вновь станет частью франшизы — несмотря на то что он ушёл из жизни в 2015 году.

Голос Сарумана Белого будет звучать в полнометражном аниме-фильме «Властелин колец: Война рохиррим». Это стало возможным благодаря старым записям Ли.

Мы нашли их и смогли снова услышать его голос — он не просто произносил реплики, но и говорил с нами, пока мы вели запись. Мы взяли за основу его фразу «Вам нужна помощь, моя леди?» и её версии. Он сделал много дублей, и мы думали, можем ли мы её использовать, найти для неё новый смысл, немного изменить… но это всё ещё подлинный фрагмент игры Кристофера Ли.

Отмечается, что авторы аниме заручились разрешением жены покойного Ли. Также они подчёркивают, что не будут использовать никаких нейросетей, а намерены сохранить только уникальную игру актёра.

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