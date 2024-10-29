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Авторы первых частей «Очень страшного кино» снова вместе — новый фильм снимут в 2025 году

Авторы первых частей «Очень страшного кино» снова вместе — новый фильм снимут в 2025 году
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Создатели франшизы «Очень страшное кино» в жанре комедийного хоррора воссоединились спустя 18 лет — братья Уэйанс и Рик Альварез напишут оригинальный сценарий к следующему фильму серии. Ожидается, что съёмки пройдут в следующем году.

Кинен Айвори Уэйанс был режиссёром первых двух частей, а его братья Шон и Марлон помогали со сценарием и сыграли главные роли (Рэя Уилкинса и Мелкого). «Очень страшное кино 3» и следующие фильмы снимали уже без участия создателей серии.

Первая часть «Очень страшного кино» вышла в 2000 году и собрала в прокате $ 278 млн при скромном бюджете в $ 19 млн. Последний на данный момент фильм серии — пятый — вышел в 2013 году и собрал лишь $ 78 млн.

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