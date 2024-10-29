Дерби BB Team и PARIVISION на DreamLeague Season 24 по Dota 2 завершилось со счётом 1:1

Российские команды PARIVISION и BetBoom Team встретились в рамках группового этапа топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.
Противостояние двух составов из России завершилось со счётом 1:1. Благодаря этому PARIVISION закрепилась на первой строчке, а BB Team осталась в середине турнирной таблицы.
Результаты PARIVISION в группе DL S24 по «Доте»:
- PARIVISION (Россия) — AVULUS (Европа) — 2:0;
- PARIVISION (Россия) — Nouns Esports (Северная Америка) — 2:0;
- PARIVISION (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1;
- PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 1:1;
- PARIVISION (Россия) — BetBoom Team (Россия) — 1:1.
Результаты BetBoom Team в группе DL S24 по «Доте»:
- BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1;
- BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 0:2;
- BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:0;
- BetBoom Team (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1;
- BetBoom Team (Россия) — PARIVISION (Россия) — 1:1.
Последними оппонентами PARIVISION в группе станут Nigma Galaxy и Team Liquid, а BetBoom Team будет противостоять Nouns Esports и AVULUS.
Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.