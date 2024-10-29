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Team Spirit разгромила китайскую Azure Ray в матче на DreamLeague S24 по «Доте»

Российский состав Team Spirit заработал вторую победу на топ-турнире DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В последнем матче третьего дня «спириты» встретились с китайской Azure Ray. «Драконы» уверенно одолели китайцев, завершив серию со счётом 2:0 в свою пользу.

Результаты Team Spirit в группе DL S24 по «Доте»:

Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу) — 1:1;

— Team Waska (Перу) — 1:1; Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток) — 0:2;

— Team Falcons (Ближний Восток) — 0:2; Team Spirit (Россия) — ex-Monte (Украина) — 2:0;

— ex-Monte (Украина) — 2:0; Team Spirit (Россия) — Tundra Esports (Европа) — 1:1;

— Tundra Esports (Европа) — 1:1; Team Spirit (Россия) — Azure Ray (Китай) — 2:0.

Последними оппонентами Team Spirit в рамках первой групповой стадии чемпионата станут HEROIC и Talon Esports.

Чемпионат DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.