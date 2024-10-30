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Вышла финальная серия четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»

Вышла финальная серия четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании»
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Состоялась премьера последней серии четвёртого сезона сериала «Убийства в одном здании». На этом сезон подошёл к концу, а на пятый сезон проект ещё не продлили.

Сериал «Убийства в одном здании» рассказывает о трёх соседях, которые живут в роскошном многоквартирном доме и увлекаются подкастом о настоящих преступлениях. После того как при загадочных обстоятельствах погибает один из жильцов здания, они решают заняться расследованием и записывать собственный подкаст.

Напомним, четвёртый сезон выступил прямым продолжением третьего. В нём рассказывается, как главные герои отправляются в Лос-Анджелес для расследования нового дела.

В проекте снялись Стив Мартин, Селена Гомес, Кара Делевинь и другие.

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