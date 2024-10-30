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«Моана 2» побила рекорд «Головоломки 2» по предварительной продаже билетов в премьеру

«Моана 2» побила рекорд «Головоломки 2» по предварительной продаже билетов в премьеру
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По данным сервиса по продажам билетов Fandango, мультфильм «Моана 2» побил рекорд «Головоломки 2» по количеству предварительных продаж билетов в первый день показа на анимационный фильм.

Показатели «Моаны 2» превзошли даже «Головоломку 2», которая наделала много шума и собрала в прокате $ 1,6 млрд.

«Моана 2» продолжит историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и уходит в новое путешествие с лучшим другом. Героиня вместе с соплеменниками и Мауи отправляется на поиски острова, который должен помочь объединить народы Полинезии.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября. Дата выхода анимационной ленты в кинотеатрах России ещё неизвестна, но ждать официального проката точно не стоит.

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