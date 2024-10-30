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«Тодд Филлипс послал всех»: Квентину Тарантино понравился фильм «Джокер: Безумие на двоих»

«Тодд Филлипс послал всех»: Квентину Тарантино понравился фильм «Джокер: Безумие на двоих»
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Фильм «Джокер: Безумие на двоих» провалился как в прокате, так и по части оценок критиков и зрителей. Однако есть и те, кому картина понравилась. Среди таких оказался известный режиссёр Квентин Тарантино.

По словам Тарантино, режиссёр Тодд Филлипс этим фильмом «послал к чёрту» вообще всех. Квентин отметил, что в этом и заключалась идея ленты, которая оказалась блестящей.

Мне очень, очень понравилось, правда. Очень. Тодд Филлипс говорит кинозрителям: «Идите к чёрту». Говорит всему Голливуду: «Идите к чёрту». Он говорит владельцам любых акций Warner Bros. и DC: «Идите к чёрту».

При бюджете в $ 200 млн картина собрала $ 200 млн. Она уже вышла в цифре, чтобы ещё заработать хоть сколько-то денег. Ещё до выхода второй части Филлипс и Хоакин Феникс говорили, что триквела не будет.

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