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Эксперты не рекомендуют покупать iPhone 15 Pro и iPhone 16 в Китае

Эксперты не рекомендуют покупать iPhone 15 Pro и iPhone 16 в Китае
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Журналисты издания iGuides предупредили пользователей о том, что им не стоит покупать iPhone 16 в Китае. Причина — отсутствие важных фишек смартфона и его ОС.

С выпуском iOS 18.1 пользователи iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и iPhone 16 получили доступ к функциям ИИ-системы Apple Intelligence. Однако в Китае работа искусственного интеллекта поддерживаться не будет. Более того, китайские гаджеты так не поддерживают опцию FaceTime Audio.

Смена IP, SIM-карты и прочие фокусы не сработают. Сама Apple уже подтвердила эту информацию. Единственное, что остаётся владельцам таких iPhone — ждать, пока Apple Intelligence появится в Китае.

Напомним, что при покупке iPhone 15 Pro или iPhone 16 в России функции Apple Intelligence тоже не будут работать.

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