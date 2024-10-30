Эксперты не рекомендуют покупать iPhone 15 Pro и iPhone 16 в Китае

Журналисты издания iGuides предупредили пользователей о том, что им не стоит покупать iPhone 16 в Китае. Причина — отсутствие важных фишек смартфона и его ОС.

С выпуском iOS 18.1 пользователи iPhone 15 Pro, 15 Pro Max и iPhone 16 получили доступ к функциям ИИ-системы Apple Intelligence. Однако в Китае работа искусственного интеллекта поддерживаться не будет. Более того, китайские гаджеты так не поддерживают опцию FaceTime Audio.

Смена IP, SIM-карты и прочие фокусы не сработают. Сама Apple уже подтвердила эту информацию. Единственное, что остаётся владельцам таких iPhone — ждать, пока Apple Intelligence появится в Китае.

Напомним, что при покупке iPhone 15 Pro или iPhone 16 в России функции Apple Intelligence тоже не будут работать.