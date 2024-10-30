Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов и мультсериалов на 2025 год

Disney выпустила трейлер новинок среди сериалов Marvel Studios, которые выйдут в Disney+ уже в 2025 году. В ролике показали кадры из сериала «Железное сердце» про преемницу Тони Старка по имени Рири Уильямс, отрывок из мультсериала про Человека-паука и другое.

Так, премьера шоу про Рири Уильямс состоится 24 июня 2025 года, а мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» стартует 25 января 2025-го.

Когда выйдут шоу Marvel Studios в 2025 году

«Чудо-человек» — декабрь 2025 года;

«Зомби Marvel» — октябрь 2025 года;

«Очи Ваканды» — 6 августа 2025 года;

«Железное сердце» — 24 июня 2025 года;

«Сорвиголова: Рождённый заново» — 4 марта 2025 года;

«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — 25 января 2025 года;

«Что, если?..», третий сезон — 22 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале MCU Master. Права на видео принадлежат Disney.