Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим C
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов и мультсериалов на 2025 год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов и мультсериалов на 2025 год
Аудио-версия:
Комментарии

Disney выпустила трейлер новинок среди сериалов Marvel Studios, которые выйдут в Disney+ уже в 2025 году. В ролике показали кадры из сериала «Железное сердце» про преемницу Тони Старка по имени Рири Уильямс, отрывок из мультсериала про Человека-паука и другое.

Так, премьера шоу про Рири Уильямс состоится 24 июня 2025 года, а мультсериал «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» стартует 25 января 2025-го.

Когда выйдут шоу Marvel Studios в 2025 году

  • «Чудо-человек» — декабрь 2025 года;
  • «Зомби Marvel» — октябрь 2025 года;
  • «Очи Ваканды» — 6 августа 2025 года;
  • «Железное сердце» — 24 июня 2025 года;
  • «Сорвиголова: Рождённый заново» — 4 марта 2025 года;
  • «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» — 25 января 2025 года;
  • «Что, если?..», третий сезон — 22 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале MCU Master. Права на видео принадлежат Disney.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android