Фестиваль цифрового спорта прошёл на арене Олимпийских игр в Сочи

25 октября на площадке Дворца спорта «Большой» в Сочи прошёл третий этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта. Знаменитая арена собрала любителей киберспорта, приглашённых звёзд и правительственную делегацию Краснодарского края, присоединившуюся к активности в симуляторах.

Среди гостей можно было встретить футболиста «Сочи» Даниила Мартового, хоккеистов Дмитрия Уткина и Никиту Тулинова, а также дрифтера Антона Шершона.

Для гостей прошли турниры по виртуальному футболу, хоккею и симрейсингу, где победителями стали Арман Закарян, Рафаэль Игнатосян и Артём Шагиморданов. Заключительный этап фестиваля пройдёт 2 ноября в Санкт-Петербурге.