Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим C
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фестиваль цифрового спорта прошёл на арене Олимпийских игр в Сочи

Фестиваль цифрового спорта прошёл на арене Олимпийских игр в Сочи
Комментарии

25 октября на площадке Дворца спорта «Большой» в Сочи прошёл третий этап Всероссийского фестиваля цифрового спорта. Знаменитая арена собрала любителей киберспорта, приглашённых звёзд и правительственную делегацию Краснодарского края, присоединившуюся к активности в симуляторах.

Среди гостей можно было встретить футболиста «Сочи» Даниила Мартового, хоккеистов Дмитрия Уткина и Никиту Тулинова, а также дрифтера Антона Шершона.

Для гостей прошли турниры по виртуальному футболу, хоккею и симрейсингу, где победителями стали Арман Закарян, Рафаэль Игнатосян и Артём Шагиморданов. Заключительный этап фестиваля пройдёт 2 ноября в Санкт-Петербурге.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android