Дженна Ортега и Натали Портман могут сыграть в фильме «Галерист» Кэти Ян

По данным издания Deadline, Дженна Ортега и Натали Портман ведут переговоры о съёмках в следующем фильме Кэти Ян «Галерист». Ян написала сценарий в соавторстве с Джеймсом Педерсеном.

Фильм рассказывает об отчаявшейся галеристке, которая договорилась о продаже трупа на выставке Art Basel в Майами. СМИ отмечают, что, в случае если актрисы согласятся сняться в ленте, фильм стал бы настоящим хитом благодаря сотрудничеству Портман, получившей «Оскар», и Ортеги, одной из самых ярких восходящих звёзд Голливуда.

Даты выхода у ленты пока что нет, информацию о том, когда стартуют съёмки, тоже не раскрывают.