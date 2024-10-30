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Дженна Ортега и Натали Портман могут сыграть в фильме «Галерист» Кэти Ян

Дженна Ортега и Натали Портман могут сыграть в фильме «Галерист» Кэти Ян
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По данным издания Deadline, Дженна Ортега и Натали Портман ведут переговоры о съёмках в следующем фильме Кэти Ян «Галерист». Ян написала сценарий в соавторстве с Джеймсом Педерсеном.

Фильм рассказывает об отчаявшейся галеристке, которая договорилась о продаже трупа на выставке Art Basel в Майами. СМИ отмечают, что, в случае если актрисы согласятся сняться в ленте, фильм стал бы настоящим хитом благодаря сотрудничеству Портман, получившей «Оскар», и Ортеги, одной из самых ярких восходящих звёзд Голливуда.

Даты выхода у ленты пока что нет, информацию о том, когда стартуют съёмки, тоже не раскрывают.

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