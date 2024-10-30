Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим C
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Он проделал прекрасную работу»: режиссёр «Соника 3 в кино» — про Киану Ривза в роли Шэдоу

«Он проделал прекрасную работу»: режиссёр «Соника 3 в кино» — про Киану Ривза в роли Шэдоу
Аудио-версия:
Комментарии

В недавнем интервью режиссёр фильма «Соник 3 в кино» Джефф Фаулер рассказал, как Киану Ривз подошёл к озвучке Шэдоу в ленте. По словам Фаулера, актёр не делал свою работу просто для того, чтобы сделать её, поскольку он старался выкладываться по максимуму.

Режиссёр отметил, что во время проб Ривз показывал максимальную осведомлённость о персонаже, что означает, что актёру была небезразлична эта роль.

Мы пригласили Киану Ривза озвучивать персонажа, с ним было очень приятно работать. Он не просто работал по указке, а старался сделать всё аутентично и правильно. Я имею в виду, он предлагал нам так много разных вариантов озвучки реплик, чтобы лучше отразить персонажа. Он проделал прекрасную работу.

Сюжет триквела расскажет, как Соник со своими друзьями столкнётся с Шэдоу и не сможет его победить своими силами. Для помощи он обратится к давнему врагу, Эггману, к роли которого вновь вернулся Джим Керри.

Премьера ленты состоится 20 декабря.

Материалы по теме
«Лихие» — главный сериал осени. Он понравится фанатам «Бригады» и «Слова пацана»
«Лихие» — главный сериал осени. Он понравится фанатам «Бригады» и «Слова пацана»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android