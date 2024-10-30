В России резко вырос спрос на антивирусы

В России зафиксирован почти двукратный рост спроса на продукты для защиты персональных устройств от киберугроз. Об этом сообщает «Мегафон» со ссылкой на собственные данные продаж лицензий на антивирусные программы.

Так, спрос на защитные решения для пользователей за девять месяцев текущего года вырос на 81% по сравнению с январём-сентябрём прошлого года. Лидерами продаж стали решения «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Standard, Kaspersky Safe Kids и Kaspersky Who Calls. Спросом также пользуются DrWeb, «КиберПро» и PRO32. В основном пользователи приобретают лицензии на антивирусы с длительным сроком действия.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что больше половины россиян (57%) в 2024 году столкнулись с различными киберугрозами. В компании рекомендуют пользователям не только устанавливать антивирусные решения, но и повышать свою цифровую грамотность и развивать критическое мышление, чтобы не стать жертвой зловредных программ.