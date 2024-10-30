Вышел трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»

Кинокомпания Central Partnership опубликовала первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». В ролике показали главных персонажей и испытания, через которые им предстоит пройти во время своего путешествия.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Создатели картины собираются экранизировать все шесть книг писателя Александра Волкова, после чего зрителей ждут истории про отдельных персонажей в разных временных циклах. Сейчас у студий CGF, «ТРИТЭ» и «Кинослово» уже есть планы по созданию фильмов на 10 лет вперёд.

Премьера «Волшебника Изумрудного города» состоится 1 января 2025 года. Экранизация расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город.