Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим C
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джейк Джилленхол не вернётся во втором сезоне «Презумпции невиновности» — СМИ

Джейк Джилленхол не вернётся во втором сезоне «Презумпции невиновности» — СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

В июле компания Apple продлила сериал «Презумпция невиновности» — судебную драму с Джейком Джилленхолом, рассказывающую о женатом окружном прокуроре из Чикаго по имени Расти Савич. Он вынужден расследовать убийство своей коллеги и любовницы Каролин, в какой-то момент став главным подозреваемым в деле.

Как сообщает издание Deadline, герой Джилленхола не вернётся в продолжении. Вместо этого Apple готовит другую судебную историю, основанную на книге «Вскрытие убийства» Джо Мюррея. Она поступит в продажу весной 2026 года и расскажет историю прокурора Лейлы Рейнольдс, которой только что назначили первое дело об убийстве. По ходу сюжета раскрывается тёмные тайны прошлого не только подсудимого, но и самой девушки.

Первый сезон «Презумпции невиновности» был основан на бестселлере The New York Times автора Скотта Туроу, однако сюжет его произведения завершился с финалом сезона. В Apple и Warner Bros. не комментировали информацию журналистов.

Материалы по теме
Сериал «Презумпция невиновности». Стоит ли смотреть новый детективный проект от Apple?
Сериал «Презумпция невиновности». Стоит ли смотреть новый детективный проект от Apple?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android