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YouTube тестируют новый дизайн главной страницы без просмотров и даты выхода роликов

YouTube тестируют новый дизайн главной страницы без просмотров и даты выхода роликов
Аудио-версия:
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В конце октября разработчики YouTube начали тестировать новую версию главной страницы сервиса. В ней также показано множество рекомендаций с роликами, однако превью видео не содержат информацию о просмотрах и дате выхода.

Фото: X/vidIQ

На ситуацию одними из первых обратили внимание в издании vidIQ. Судя по всему, новый дизайн главной страницы — одна из тестируемых функций, которая доступа ограниченному кругу пользователей видеохостинга. Первая реакция юзеров оказалась резко негативной: они отмечают, что дата выхода и количество просмотров — важнейшие метрики, влияющие на их желание посмотреть тот или иной ролик.

Сейчас функция находится на стадии тестирования и может не добраться до полного релиза. В YouTube сейчас также тестируют подписку Premium Lite с рекламой и новый дизайн коротких роликов Shorts со скрытой кнопкой дизлайка.

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