«Лучший фильм Хью Гранта»: критики в восторге от хоррора «Еретик»

14 ноября в России состоится премьера фильма «Еретик». Триллер с Хью Грантом («Джентльмены») расскажет историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однако один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини вынуждены играть в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

Журналисты уже посмотрели фильм и опубликовали свои обзоры. На агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 93% критиков. В своих рецензиях они хвалят актёрскую игру Хью Гранта, атмосферу хоррор-триллера и сюжет, который рассказывает религиозную историю по-новому.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Еретик»

«Еретик» может подорвать вашу веру в божественное, но фильм точно укрепляет веру в Хью Гранта.

Приятная, напряжённая работа, исследующая глубины, на которые может пойти человечество во имя религии.

Если бы для фильмов ужасов существовала справедливость, Грант был бы в списке номинантов на лучшего актёра. Это его лучшая работа.

Хью Грант выглядит более грозным и интересным злодеем, чем разрекламированный Николас Кейдж в «Собирателе душ».

Хью Грант никогда не был таким устрашающим, как в «Еретике». Блестящий фильм, который заставит зрителей задуматься о своих собственных убеждениях, исследуя религию в целом.

Фильм «Еретик» почти полностью основан на диалогах и лишён пугающих моментов. Возможно, это не тот фильм ужасов, которого ожидают поклонники хорроров, но это точно тот фильм, что фанаты заслуживают.