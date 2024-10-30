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В 2024 году аудитория The Sims 4 выросла на 15 млн игроков

В 2024 году аудитория The Sims 4 выросла на 15 млн игроков
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Компания Electronic Arts опубликовала финансовый отчёт, где поделилась успехами The SIms 4. Как оказалось, только за последний год в симулятор жизни сыграло более 15 млн человек. Сейчас это одна из самых популярных игр в мире.

Ещё в мае 2024 года в EA заявляли, что общая аудитория The Sims 4 составляет примерно 85 млн игроков. Основной рост аудитории произошёл после того, как проект стал бесплатным — это произошло в 2022 году, спустя восемь лет после релиза. Уже 31 октября для игры выйдет очередное дополнение Life & Death, посвящённое загробной жизни.

Во многом благодаря высоким показателям The Sims 4 компания отказалась от разработки продолжения. Работа над ним велась как минимум несколько лет под кодовым названием Project Rene — проект перерос в отдельный мультиплеерный тайтл. У него пока нет даты релиза.

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