«Лично для меня это уже успешный сезон»: Donk — о сезоне для Team Spirit по CS2

Российский киберспортсмен Данил donk Крышковец из состава Team Spirit по Counter-Strike 2 в интервью для портала HLTV высказался о текущем сезоне для своей команды.

По мнению Донка, даже несмотря на спад во второй половине года, «спириты» всё равно провели хороший сезон:

Я не могу говорить за всю команду, только за себя. Я верил, что мы будем доминировать во второй половине сезона, но у нас возникли некоторые проблемы, и мы не смогли этого сделать. Но это всё ещё был хороший год, хороший забег. Мы были в топ-5 весь год с молодым составом. Мы начали тренироваться с sh1ro в январе, так что мы играем вместе лишь девять месяцев. Мы всё ещё добиваемся хороших результатов, даже если мы находимся в плохой форме. Мы можем проходить в плей-офф через групповую стадию. И это хороший результат, как по мне.

При этом звезда Team Spirit верит, что данный сезон может завершиться для его команды ещё лучше:

Лично для меня это уже успешный сезон. Но мы можем сделать его ещё более успешным, если победим на BLAST Premier: World Final 2024 и на «мэйджоре». Посмотрим, как пойдёт.

На данный момент Team Spirit выступает на топ-турнире BLAST Premier: World Final 2024 с призовым фондом $ 1 млн, который проходит в Сингапуре в период с 30 октября по 3 ноября.