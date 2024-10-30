Телеканалы России требуют от Google 2 ундециллиона рублей — сумму с 36 нулями

Как сообщает издание РБК, телеканалы России потребовали от компании Google 2 ундециллиона рублей — сумму с 36 нулями. Естественно, удовлетворить подобное требование технологический гигант не сможет из-за отсутствия подобных средств и прекращения деятельности на территории страны.

Штраф был назначен за невыполнение требования восстановить аккаунты на YouTube в рамках заседания 28 октября. Речь идёт об аккаунтах телеканалов «Звезда», Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», НТВ, «ТВ Центр» и других.

Даже для неспециалистов очевидно, что Google не выплатит назначенный российским судом штраф. Во-первых, таких денег нет даже у одной из самых богатых компаний мира. Во-вторых, на сегодняшний день Google прекратил деятельность на территории Российской Федерации.