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Групповой этап. День 4. Стрим C
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Турнир PUBG Mobile Global Championship 2024 по PUBG Mobile: формат, участники, призовой фонд, даты проведения

Стартует чемпионат PMGC 2024 по PUBG Mobile с призовым фондом $ 3 млн
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31 октября начинается престижный чемпионат PUBG Mobile Global Championship 2024 по игре PUBG Mobile с призовым фондом $ 3 млн.

Первая стадия ивента — лига, состоящая, в свою очередь, из группового этапа, стадии «выживания» и «последнего шанса». В группах сразятся 48 команд, разделённые на три группы по 16 коллективов. Составы из топ-3 каждой группы пройдут сразу в финальный этап, а последние пять мест покинут соревнование.

Что касается остальных участников группового этапа, они попадут в стадию «выживания», где 24 ростера будут разделены на три группы. По итогам данного этапа с ивента вылетят ещё восемь команд.

Оставшиеся 16 коллективов получат «последний шанс», откуда шесть команд присоединятся к известным участникам гранд-финала. Лига будет проходить в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Всего в финальной стадии турнира, которая состоится в Лондоне, Великобритания, примут участие 16 команд — девять из группового этапа, шесть из «последнего шанса», а последний слот напрямую получит коллектив, представляющий местный регион. Победитель будет определён по итогам 18 матчей.

Полный список участников PMGC 2024 по PUBG Mobile:

  • Guild Esports (Европа);
  • Alter Ego Ares (Индонезия);
  • CelcomDigi Alliance (Малайзия);
  • Vampire Esports (Таиланд);
  • D'Xavier (Вьетнам);
  • GETSO ROY Esports (Вьетнам);
  • Team Secret (Вьетнам);
  • FaZe Clan (Таиланд);
  • RRQ RYU (Индонезия);
  • Bigetron Knights (Индонезия);
  • VOIN Donkey ID (Индонезия);
  • 4Merical Vibes (Монголия);
  • DRS Gaming (Непал);
  • AS i8 Esports (Пакистан);
  • Alpha7 Esports (Бразилия);
  • Team Queso (Южная Америка);
  • iNCO Gaming (Северная Америка);
  • INFLUENCE RAGE (Бразилия);
  • Team Liquid (Бразилия);
  • Loops Esports (Бразилия);
  • FURIA Esports (Бразилия);
  • The Vicious (Южная Америка);
  • Brute Force (Россия);
  • IW NRX (Турция);
  • Team Spirit (Россия);
  • Twisted Minds (Европа);
  • Nigma Galaxy (Европа);
  • Zeus Esports (Турция);
  • RC BRA Esports (Турция);
  • 77 (Россия);
  • Natus Vincere (Украина);
  • Team Harame Bro (Филиппины);
  • Tong Jia Bao Esports (Китай);
  • ThunderTalk Gaming (Китай);
  • Tianba (Китай);
  • Regans Gaming (Китай);
  • CAG OSAKA (Япония);
  • VENGEANCE (Япония);
  • DRX (Южная Корея);
  • Dplus (Южная Корея);
  • Miraen Sejong (Южная Корея);
  • IHC Esports (Монголия).

Чемпионат PMGC 2024 по PUBG Mobile пройдёт в LAN-формате в период с 31 октября по 8 декабря. В рамках соревнования 48 участников разыграют призовой фонд в размере $ 3 млн.

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