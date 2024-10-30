Стартует чемпионат PMGC 2024 по PUBG Mobile с призовым фондом $ 3 млн

31 октября начинается престижный чемпионат PUBG Mobile Global Championship 2024 по игре PUBG Mobile с призовым фондом $ 3 млн.
Первая стадия ивента — лига, состоящая, в свою очередь, из группового этапа, стадии «выживания» и «последнего шанса». В группах сразятся 48 команд, разделённые на три группы по 16 коллективов. Составы из топ-3 каждой группы пройдут сразу в финальный этап, а последние пять мест покинут соревнование.
Что касается остальных участников группового этапа, они попадут в стадию «выживания», где 24 ростера будут разделены на три группы. По итогам данного этапа с ивента вылетят ещё восемь команд.
Оставшиеся 16 коллективов получат «последний шанс», откуда шесть команд присоединятся к известным участникам гранд-финала. Лига будет проходить в Куала-Лумпуре, Малайзия.
Всего в финальной стадии турнира, которая состоится в Лондоне, Великобритания, примут участие 16 команд — девять из группового этапа, шесть из «последнего шанса», а последний слот напрямую получит коллектив, представляющий местный регион. Победитель будет определён по итогам 18 матчей.
Полный список участников PMGC 2024 по PUBG Mobile:
- Guild Esports (Европа);
- Alter Ego Ares (Индонезия);
- CelcomDigi Alliance (Малайзия);
- Vampire Esports (Таиланд);
- D'Xavier (Вьетнам);
- GETSO ROY Esports (Вьетнам);
- Team Secret (Вьетнам);
- FaZe Clan (Таиланд);
- RRQ RYU (Индонезия);
- Bigetron Knights (Индонезия);
- VOIN Donkey ID (Индонезия);
- 4Merical Vibes (Монголия);
- DRS Gaming (Непал);
- AS i8 Esports (Пакистан);
- Alpha7 Esports (Бразилия);
- Team Queso (Южная Америка);
- iNCO Gaming (Северная Америка);
- INFLUENCE RAGE (Бразилия);
- Team Liquid (Бразилия);
- Loops Esports (Бразилия);
- FURIA Esports (Бразилия);
- The Vicious (Южная Америка);
- Brute Force (Россия);
- IW NRX (Турция);
- Team Spirit (Россия);
- Twisted Minds (Европа);
- Nigma Galaxy (Европа);
- Zeus Esports (Турция);
- RC BRA Esports (Турция);
- 77 (Россия);
- Natus Vincere (Украина);
- Team Harame Bro (Филиппины);
- Tong Jia Bao Esports (Китай);
- ThunderTalk Gaming (Китай);
- Tianba (Китай);
- Regans Gaming (Китай);
- CAG OSAKA (Япония);
- VENGEANCE (Япония);
- DRX (Южная Корея);
- Dplus (Южная Корея);
- Miraen Sejong (Южная Корея);
- IHC Esports (Монголия).
Чемпионат PMGC 2024 по PUBG Mobile пройдёт в LAN-формате в период с 31 октября по 8 декабря. В рамках соревнования 48 участников разыграют призовой фонд в размере $ 3 млн.