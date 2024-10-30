Стартует чемпионат PMGC 2024 по PUBG Mobile с призовым фондом $ 3 млн

31 октября начинается престижный чемпионат PUBG Mobile Global Championship 2024 по игре PUBG Mobile с призовым фондом $ 3 млн.

Первая стадия ивента — лига, состоящая, в свою очередь, из группового этапа, стадии «выживания» и «последнего шанса». В группах сразятся 48 команд, разделённые на три группы по 16 коллективов. Составы из топ-3 каждой группы пройдут сразу в финальный этап, а последние пять мест покинут соревнование.

Что касается остальных участников группового этапа, они попадут в стадию «выживания», где 24 ростера будут разделены на три группы. По итогам данного этапа с ивента вылетят ещё восемь команд.

Оставшиеся 16 коллективов получат «последний шанс», откуда шесть команд присоединятся к известным участникам гранд-финала. Лига будет проходить в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Всего в финальной стадии турнира, которая состоится в Лондоне, Великобритания, примут участие 16 команд — девять из группового этапа, шесть из «последнего шанса», а последний слот напрямую получит коллектив, представляющий местный регион. Победитель будет определён по итогам 18 матчей.

Полный список участников PMGC 2024 по PUBG Mobile:

Guild Esports (Европа);

Alter Ego Ares (Индонезия);

CelcomDigi Alliance (Малайзия);

Vampire Esports (Таиланд);

D'Xavier (Вьетнам);

GETSO ROY Esports (Вьетнам);

Team Secret (Вьетнам);

FaZe Clan (Таиланд);

RRQ RYU (Индонезия);

Bigetron Knights (Индонезия);

VOIN Donkey ID (Индонезия);

4Merical Vibes (Монголия);

DRS Gaming (Непал);

AS i8 Esports (Пакистан);

Alpha7 Esports (Бразилия);

Team Queso (Южная Америка);

iNCO Gaming (Северная Америка);

INFLUENCE RAGE (Бразилия);

Team Liquid (Бразилия);

Loops Esports (Бразилия);

FURIA Esports (Бразилия);

The Vicious (Южная Америка);

Brute Force (Россия) ;

; IW NRX (Турция);

Team Spirit (Россия) ;

; Twisted Minds (Европа);

Nigma Galaxy (Европа);

Zeus Esports (Турция);

RC BRA Esports (Турция);

77 (Россия) ;

; Natus Vincere (Украина);

Team Harame Bro (Филиппины);

Tong Jia Bao Esports (Китай);

ThunderTalk Gaming (Китай);

Tianba (Китай);

Regans Gaming (Китай);

CAG OSAKA (Япония);

VENGEANCE (Япония);

DRX (Южная Корея);

Dplus (Южная Корея);

Miraen Sejong (Южная Корея);

IHC Esports (Монголия).

Чемпионат PMGC 2024 по PUBG Mobile пройдёт в LAN-формате в период с 31 октября по 8 декабря. В рамках соревнования 48 участников разыграют призовой фонд в размере $ 3 млн.