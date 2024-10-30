Режиссёры новых «Мстителей» обещают эпичную историю в духе «Войны бесконечности»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Недавно Джо Руссо пообщался с журналистами издания GamesRadar+. В ходе разговора режиссёр заявил, что в «Мстителях 5» будет эпичная история в духе «Войны бесконечности» и «Финала».

Мы бы не возвращались, если бы история не была наравне с «Войной бесконечности» и «Финалом».

Напомним, роль доктора Виктора Дума в следующих «Мстителях» исполнит Роберт Дауни-младший, который ранее играл в фильмах Marvel Studios Тони Старка (Железный человек). Герой станет главным антагонистом фильма.

Обе новые части «Мстителей» снимут братья Джо и Энтони Руссо, ранее снявшие четыре фильма для Marvel: «Капитана Америка» («Другая война», «Противостояние») и «Мстителей» («Война бесконечности» и «Финал»).

«Мстители 5» под названием «Судный день» выйдут 1 мая 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» — 7 мая 2027-го.