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Российская PARIVISION гарантировала себе выход во вторую стадию DreamLeague S24 по Dota 2

Российская PARIVISION гарантировала себе выход во вторую стадию DreamLeague S24 по Dota 2
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Российский состав PARIVISION досрочно гарантировал себе слот во второй стадии топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В предпоследнем матче группового этапа онлайн-ивента команда Владимира No[o]ne Миненко противостояла Nigma Galaxy под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми. Коллектив из России уверенно одолел оппонентов, обеспечив себе место во второй групповой стадии соревнования.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Группа A
30 октября 2024, среда. 13:55 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
Nigma Galaxy

Результаты PARIVISION в группе DL S24 по «Доте»:

  • PARIVISION (Россия) — AVULUS (Европа) — 2:0;
  • PARIVISION (Россия) — Nouns Esports (Северная Америка) — 2:0;
  • PARIVISION (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1;
  • PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 1:1;
  • PARIVISION (Россия)BetBoom Team (Россия) — 1:1;
  • PARIVISION (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 2:0.

Последним соперником PARIVISION в группе станет Team Liquid. Игра состоится в 19:00 по московскому времени.

Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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