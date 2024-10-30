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Российская PARIVISION гарантировала себе выход во вторую стадию DreamLeague S24 по Dota 2

Российский состав PARIVISION досрочно гарантировал себе слот во второй стадии топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В предпоследнем матче группового этапа онлайн-ивента команда Владимира No[o]ne Миненко противостояла Nigma Galaxy под руководством Куро KuroKy Салехи Тахасоми. Коллектив из России уверенно одолел оппонентов, обеспечив себе место во второй групповой стадии соревнования.

Результаты PARIVISION в группе DL S24 по «Доте»:

PARIVISION (Россия) — AVULUS (Европа) — 2:0;

— AVULUS (Европа) — 2:0; PARIVISION (Россия) — Nouns Esports (Северная Америка) — 2:0;

— Nouns Esports (Северная Америка) — 2:0; PARIVISION (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1;

— Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1; PARIVISION (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 1:1;

— Xtreme Gaming (Китай) — 1:1; PARIVISION (Россия) — BetBoom Team (Россия) — 1:1;

— — 1:1; PARIVISION (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 2:0.

Последним соперником PARIVISION в группе станет Team Liquid. Игра состоится в 19:00 по московскому времени.

Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.