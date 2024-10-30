Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим C
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Результат матча BB Team — nouns на DreamLeague Season 24 по Dota 2

BetBoom Team завершила матч с Nouns Esports со счётом 1:1 на DL S24 по «Доте»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский состав BetBoom Team завершил шестую серию в рамках групповой стадии чемпионата DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В первом матче последнего дня групп BB боролась с североамериканской Nouns Esports. После поражения на первой карте команде из России удалось сравнять счёт в противостоянии. Для коллектива Ивана Pure Москаленко это уже четвёртая ничья в групповом этапе.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Группа A
30 октября 2024, среда. 13:55 МСК
BetBoom Team
Окончен
1 : 1
Nouns Esports

Результаты BetBoom Team в группе DL S24 по «Доте»:

  • BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1;
  • BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 0:2;
  • BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:0;
  • BetBoom Team (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1;
  • BetBoom Team (Россия)PARIVISION (Россия) — 1:1;
  • BetBoom Team (Россия) — Nouns Esports (Северная Америка) — 1:1.

В решающей серии групповой стадии BB Team встретится с европейской AVULUS, которая также претендует на место во вторых группах турнира. Игра начнётся в 19:00 мск.

Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
Российская PARIVISION гарантировала себе выход во вторую стадию DreamLeague S24 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android