BetBoom Team завершила матч с Nouns Esports со счётом 1:1 на DL S24 по «Доте»

Российский состав BetBoom Team завершил шестую серию в рамках групповой стадии чемпионата DreamLeague Season 24 по Dota 2.
В первом матче последнего дня групп BB боролась с североамериканской Nouns Esports. После поражения на первой карте команде из России удалось сравнять счёт в противостоянии. Для коллектива Ивана Pure Москаленко это уже четвёртая ничья в групповом этапе.
Результаты BetBoom Team в группе DL S24 по «Доте»:
- BetBoom Team (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан) — 1:1;
- BetBoom Team (Россия) — Xtreme Gaming (Китай) — 0:2;
- BetBoom Team (Россия) — Team Liquid (Швеция) — 2:0;
- BetBoom Team (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа) — 1:1;
- BetBoom Team (Россия) — PARIVISION (Россия) — 1:1;
- BetBoom Team (Россия) — Nouns Esports (Северная Америка) — 1:1.
В решающей серии групповой стадии BB Team встретится с европейской AVULUS, которая также претендует на место во вторых группах турнира. Игра начнётся в 19:00 мск.
Топ-турнир DreamLeague S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.