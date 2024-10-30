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Опубликован первый постер фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса»

Опубликован первый постер фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса»
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Кинокомпания McMahon International представила первый постер биографического фильма «Быть лучше: История Робби Уильямса». На нём крупным планом показана обезьяна, которая олицетворяет собой исполнителя.

Лента расскажет о восхождении Робби Уильямса к славе, его испытаниях и борьбе с внутренними демонами. Певец решил выбрать на главную роль обезьянку, поскольку считает себя развлекательной зверушкой, выходящей на сцену.

Также в актёрский состав вошли Дэймон Херриман, Стив Пембертон, Элисон Стэдмен, Кейт Малвэйни, Джонно Дэвис, Энтони Хэйес, Рашель Банно, Асмара Файк, Карина Банно и другие. Кресло режиссёра занял
Майкл Грейси («Величайший шоумен»).

Премьера ленты «Быть лучше: История Робби Уильямса» в российском прокате состоится 26 декабря.

Первый постер

Фото: McMahon International

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