Звезда «Голодных игр» Рэйчел Зеглер назвала своего любимого актёра

Звезда «Голодных игр» Рэйчел Зеглер пообщалась с журналистами издания Cosmopolitan. В ходе разговора актриса назвала своего любимого актёра — им оказался Оскар Айзек («Лунный рыцарь», «Дюна»). Ещё Зеглер поделилась, что обожает комедийную драму «Внутри Льюина Дэвиса» с Айзеком в главной роли.

Ближайшей крупной картиной с участием актрисы станет ремейк «Белоснежки». Лента расскажет современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр» Рэйчел Зеглер, в фильме сыграет Галь Гадот, она воплотит главную злодейку в ремейке. За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

Премьера ленты в мировом прокате состоится 21 марта 2025 года. До России картина тоже доберётся, но неофициально.