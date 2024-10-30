Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим C
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Голодных игр» Рэйчел Зеглер назвала своего любимого актёра

Звезда «Голодных игр» Рэйчел Зеглер назвала своего любимого актёра
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда «Голодных игр» Рэйчел Зеглер пообщалась с журналистами издания Cosmopolitan. В ходе разговора актриса назвала своего любимого актёра — им оказался Оскар Айзек («Лунный рыцарь», «Дюна»). Ещё Зеглер поделилась, что обожает комедийную драму «Внутри Льюина Дэвиса» с Айзеком в главной роли.

Ближайшей крупной картиной с участием актрисы станет ремейк «Белоснежки». Лента расскажет современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр» Рэйчел Зеглер, в фильме сыграет Галь Гадот, она воплотит главную злодейку в ремейке. За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

Премьера ленты в мировом прокате состоится 21 марта 2025 года. До России картина тоже доберётся, но неофициально.

Материалы по теме
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Потрясающее и искреннее кино для всех: обзор фильма «Анора»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android